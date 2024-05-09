Еще не скоро: Моуринью рассказал, когда планирует завершить карьеру

Португальский специалист Жозе Моуринью рассказал, когда согласно своим планам он хотел бы завершить карьеру тренера.

По словам 61-летнего наставника, как минимум ближайшие десять лет он не будет отходить от дел.

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"Я завершу свою карьеру в промежутке между 2035 и 2040 годами и буду продолжать побеждать до того времени. Моя история написана, поэтому ее никто не сможет стереть.

Прошло 20 лет с тех пор, как я выиграл Лигу чемпионов с Порту. За 20 лет многие другие менеджеры выигрывали Лигу чемпионов. Но никто не делал этого таким образом. Они выигрывали с самыми большими клубами, с самыми большими бюджетами, с лучшими игроками. Никто не делал этого так, как я", - цитирует слова Жозе издание A Bola



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