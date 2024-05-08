Моуринью - о выборе работы: Некоторые тренеры умнее меня

Бывший тренер Реала и Челси Жозе Моуринью высказался на тему самого сложного еврокубкового пути в своей карьере.

"Труднее всего мне было выйти в два финала с Ромой. Возможно, выйти в финал Лиги Европы с Манчестер Юнайтед тоже было очень сложно. Потому что, когда я пришел, обе эти команды находились в очень трудном положении.

Может быть, некоторые тренеры мудрее и умнее меня, поэтому они выбирают правильное место работы с идеальными условиями для достижения успеха. Мне нужно всегда трудиться, чтобы чувствовать, что я что-то делаю и кому-то помогаю".

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"Мне нравятся вызовы, даже если иногда они несправедливы, потому что нельзя ожидать, что я выиграю трофеи, если моя команда не самая сильная на поле", – приводит слова "Особенного" EA Sports Korea.

Напомним, с февраля Моуринью находится без работы. Из Ромы он был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

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