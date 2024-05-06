Тен Хаг ответил на слова Моуринью о доверии к менеджеру
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ответил на критику Жозе Моуринью.
Напомним, ранее португалец заявил, что у него никогда не было такого уровня доверия, как сейчас у тен Хага, а в команде все еще полно игроков, которых Жозе хотел продать еще тогда.
Тен Хаг не остался в стороне и заявил, что португалец был единственным тренером МЮ, который получил тех игроков, которых он хотел.
"Помимо Моуринью, ни один тренер не получил тех игроков, которых хотел, а именно это и нужно.
Я уверен, что мы достигнем наших целей, но конкуренция велика. Это больше не гонка из двух претендентов.
Есть семь-восемь команд в Премьер-лиге, которые борются за титул, и у всех очень хорошие составы. Так что, чтобы завоевать титул, нужно создать такой состав", – заявил главный тренер в интервью ESPN.
Ранее также сообщалось, что тен Хаг готов возглавить другой гранд в случае увольнения.
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