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Тен Хаг ответил на слова Моуринью о доверии к менеджеру

У португальца был настоящий карт-бланш.
Сегодня, 14:59
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ответил на критику Жозе Моуринью.

Напомним, ранее португалец заявил, что у него никогда не было такого уровня доверия, как сейчас у тен Хага, а в команде все еще полно игроков, которых Жозе хотел продать еще тогда.

Тен Хаг не остался в стороне и заявил, что португалец был единственным тренером МЮ, который получил тех игроков, которых он хотел.

"Помимо Моуринью, ни один тренер не получил тех игроков, которых хотел, а именно это и нужно.

Я уверен, что мы достигнем наших целей, но конкуренция велика. Это больше не гонка из двух претендентов.

Есть семь-восемь команд в Премьер-лиге, которые борются за титул, и у всех очень хорошие составы. Так что, чтобы завоевать титул, нужно создать такой состав", – заявил главный тренер в интервью ESPN.

Ранее также сообщалось, что тен Хаг готов возглавить другой гранд в случае увольнения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуринью Эрик тен Хаг

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