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Тен Хаг готов возглавить Баварию

При условии, что нидерландец лишиться работы в МЮ.
Сегодня, 10:19
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг не против возглавить Баварию, пишет Флориан Плеттенберг.

После отказа Ральфа Рангника нидерландский специалист попал в шорт-лист мюнхенцев. По информации инсайдера, представители немецкого клуба уже контактировали с окружением ниедрландца.

Сам тен Хаг хотел бы как минимум доработать до конца свой контракт с Юнайтед, однако, если летом он будет уволен, то он не прочь перебраться в Баварию.

При этом Плттенберг также пишет, что в тен Хаге заинтересованы еще два неназванных клуба.

Ранее также Зидан прокомметировал свое решение касательно Баварии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрик тен Хаг

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