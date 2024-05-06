Тен Хаг готов возглавить Баварию
При условии, что нидерландец лишиться работы в МЮ.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг не против возглавить Баварию, пишет Флориан Плеттенберг.
После отказа Ральфа Рангника нидерландский специалист попал в шорт-лист мюнхенцев. По информации инсайдера, представители немецкого клуба уже контактировали с окружением ниедрландца.
Сам тен Хаг хотел бы как минимум доработать до конца свой контракт с Юнайтед, однако, если летом он будет уволен, то он не прочь перебраться в Баварию.
При этом Плттенберг также пишет, что в тен Хаге заинтересованы еще два неназванных клуба.
Ранее также Зидан прокомметировал свое решение касательно Баварии.
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