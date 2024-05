Зидан рассказал, возглавит ли он Баварию в будущем

В воскресенье, 5 мая, во Флориде состоялся Гран-при Майами, который посетило большое количество знаменитостей.

Одним из таких людей стал бывший тренер Реала Зинедин Зидан, который продолжает оставаться без работы.

Перед стартом гонки ему задали два вопроса, связанных с "бланкос" и Баварией, их соперником по полуфиналу Лиги чемпионов. И оба ответа француза не порадуют фанатов мюнхенского клуба.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Sky Sports, сначала он выразил надежду, что Реал победит в ответной игре, добавив при этом, что он ожидает, что матч будет трудным. Затем Зидан заявил, что в будущем он не будет тренировать Баварию.

• Bayern or Real Madrid to win?

Zidane: "Hopefully Madrid. But it's going to be a difficult game"



• Will you be Bayern coach in the future?

Zidane: "No. I'm going to watch the game"



🎥 @Sky_PeterH @SkySport_Ben

pic.twitter.com/ez8xM2IdfI