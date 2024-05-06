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Зидан рассказал, возглавит ли он Баварию в будущем

Француз дал честный ответ перед гонкой в Майами.
Сегодня, 09:34
Зинедин Зидан / Getty Images
Зинедин Зидан / Getty Images

В воскресенье, 5 мая, во Флориде состоялся Гран-при Майами, который посетило большое количество знаменитостей.

Одним из таких людей стал бывший тренер Реала Зинедин Зидан, который продолжает оставаться без работы.

Перед стартом гонки ему задали два вопроса, связанных с "бланкос" и Баварией, их соперником по полуфиналу Лиги чемпионов. И оба ответа француза не порадуют фанатов мюнхенского клуба.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Sky Sports, сначала он выразил надежду, что Реал победит в ответной игре, добавив при этом, что он ожидает, что матч будет трудным. Затем Зидан заявил, что в будущем он не будет тренировать Баварию.

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Напомним, что победителем Гран-при Майами стал пилот МакЛарен Ландо Норрис, для которого данный успех стал первым в карьере.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зинедин Зидан Бавария Мюнхен

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