Тухель подтвердил свой уход из Баварии по окончанию сезона

Стороны так и не смогли договориться.

В субботу, 18 мая, в рамках 34-го тура немецкой Бундеслиги состоится матч между Хоффенхаймом и Баварией.

Во время предматчевой пресс-конференции главный тренер "ротен" Томас Тухель заявил, что этот поединок станет для него последним во главе мюнхенского коллектива.

"Это моя последняя пресс-конференция на Забенер-штрассе. Были разговоры, но мы не пришли к соглашению, так что решение, принятое в феврале, все еще в силе", - цитирует немца Bayern & Germany.

"Очевидно, что это тяжело. Такие результаты, как в Лиге чемпионов против Лацио, Арсенала и Реала, вас объединяют. Отзывы последних недель стали почвой для переговоров. Но мы не смогли договориться. Я не буду называть причины. Февральское соглашение остается в силе".

Напомним, что после провалов по ходу нынешнего сезона в феврале руководство Баварии досрочно объявило, что Томас Тухель покинет клуб.

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Однако из-за того, что мюнхенцы не смогли найти нового наставника, было принято решение попытаться убедить Тухеля остаться.

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