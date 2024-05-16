Звезда Баварии рассматривает вариант, при котором он останется в клубе

Защитник Баварии Альфонсо Дэвис, вслед за Томасом Тухелем, может остаться в Баварии, пишет Bayern & Germany.

Ссылаясь на журналистов Bild, аккаунт сообщает, что канадский защитник не против провести еще несколько лет в мюнхенском клубе.

Во многом это связано с пассивностью Реала, который не торопиться вести с Баварией переговоры касательно трансфера. Окружение Дэвиса по большей части уже склоняется к тому, чтобы остаться в Мюнхене.

Сам игрок также рассматривает такой вариант, однако он не намерен идти на уступки, и продолжает требовать от мюнхенцев новый контракт на 20 млн евро в год.

Ранее также сообщалось, что Реал действительно остудил интерес к Дэвису.

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