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Интерес Реала к защитнику Баварии ослабел

Дэвис этим летом может все же остаться в Мюнхене.
Сегодня, 23:30
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Реал не планирует покупать Альфонсо Дэвиса этим летом. Об этом сообщает COPE.

Интерес к защитнику Баварии ослаб, и его переход возможен только на правах свободного агента в 2025 году.

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Кроме того, у чемпионов Испании нет намерения подписывать защитника Лилля Лени Йоро из-за запросов его клуба. Место Начо Фернандеса может занять Рафа Марин.

По итогам предсезонной подготовки главный тренер Реала Карло Анчелотти решит, кто будет в ротации: он или Фран Гарсия.

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