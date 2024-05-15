iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти определился с судьбой крайних защитников на фоне подписания Дэвиса

"Сливочные" нашли игрока, с которым готовы расстаться.
Сегодня, 19:21
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Главный Реала Карло Анчелотти нацелен на продление контракта с фулбеком Ферланом Менди. Об этом сообщает издание Relevo.

Защитник, снизивший количество травм благодаря новому режиму тренировок и отдыха, заставил клуб задуматься о продлении соглашения, которое истекает в 2025 году.

Итальянский тренер считает Менди лучшим левым защитником в мире и высказывается за немедленное продление контракта.

Читай также: Названа сумма, за которую Реал продаст Лунина

Кроме того, Реал и Анчелотти интересуются подписанием Альфонсо Дэвиса из Баварии как долгосрочное решение проблемы на позиции левого защитника, но сталкнулись с высокой трансферной ценой – около 60-70 миллионов евро.

При этом, тренер не рассматривает Франа Гарсию как постоянного игрока основы и может отправить его в аренду или продать.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид альфонсо дэвис

Статьи по теме

Спасибо, Азар: Челси получит значительный бонус от Реала за успех в Лиге чемпионов Спасибо, Азар: Челси получит значительный бонус от Реала за успех в Лиге чемпионов
Анчелотти оценил шансы Крооса на получение Золотого мяча Анчелотти оценил шансы Крооса на получение Золотого мяча
Манчестер Сити намерен переманить к себе тренера по физподготовке Реала Манчестер Сити намерен переманить к себе тренера по физподготовке Реала
"Невероятное сражение": легенда Манчестер Юнайтед признался, кого будет поддерживать в бою Усик - Фьюри "Невероятное сражение": легенда Манчестер Юнайтед признался, кого будет поддерживать в бою Усик - Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция открытой тренировки
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция открытой тренировки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует, но Винисиус почти догнал англичанина
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров

Последние новости

Европа20:00
"Невероятное сражение": легенда Манчестер Юнайтед признался, кого будет поддерживать в бою Усик - Фьюри
НБА19:51
Лидер Кливленда пропустит решающий матч серии плей-офф против Бостона
Европа19:50
ПСЖ не собирается летом расстаться с одним из главных талантов
Европа19:37
Жирона выставила ценник на Довбика
Бокс19:30
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция открытой тренировки
Европа19:21
Анчелотти определился с судьбой крайних защитников на фоне подписания Дэвиса
Бокс19:15
Александр Усик - Тайсон Фьюри: где смотреть бой 18.05.2024
Европа19:11
Спасибо, Азар: Челси получит значительный бонус от Реала за успех в Лиге чемпионов
Европа18:55
Манчестер Юнайтед может усилить состав одним из лучших бомбардиров АПЛ
Европа18:52
Довбик претендует на звание игрока года Ла Лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK