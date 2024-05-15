Анчелотти определился с судьбой крайних защитников на фоне подписания Дэвиса

Главный Реала Карло Анчелотти нацелен на продление контракта с фулбеком Ферланом Менди. Об этом сообщает издание Relevo.

Защитник, снизивший количество травм благодаря новому режиму тренировок и отдыха, заставил клуб задуматься о продлении соглашения, которое истекает в 2025 году.

Итальянский тренер считает Менди лучшим левым защитником в мире и высказывается за немедленное продление контракта.

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Кроме того, Реал и Анчелотти интересуются подписанием Альфонсо Дэвиса из Баварии как долгосрочное решение проблемы на позиции левого защитника, но сталкнулись с высокой трансферной ценой – около 60-70 миллионов евро.

При этом, тренер не рассматривает Франа Гарсию как постоянного игрока основы и может отправить его в аренду или продать.

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