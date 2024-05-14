Названа сумма, за которую Реал продаст Лунина

Голкипер Реала Андрей Лунин может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает Defensa Central, "сливочные" хотят сохранить футболиста сборной Украины, однако не исключают, что продадут его.

По информации источника, Реал готов продать Лунина за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Андрей сыграл за Реал в 30 матчах во всех турнирах, в которых 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Реал рассматривает возможность подписания одного из ключевых игроков Ливерпуля.

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