France Football может вручить Левандовски Золотой мяч за 2020 год

Французский журнал France Football, который ежегодно выдает Золотой мяч лучшему игроку года, рассматривает вариант с тем, чтобы все-таки вручить Роберту Левандовски награду за 2020 год, сообщает испанское издание Diario Sport.

Еще ничего не решено, но, по информации источника, возможное решение вручить Левандовски Золотой мяч связано с некоторыми факторами, одним из которых стали потенциальные репутационные потери.

Дело в том, что лица, ответственные за журнал, серьезно обеспокоены потерей репутации, которую может вызвать открытое расследование, которое было начато во Франции несколько месяцев назад.

Оно связано с церемонией вручения Золотого мяча-2021, который завоевал Лионель Месси. Сообщается, что ПСЖ, за который тогда выступал аргентинец, оказывал давление на France Football, чтобы журнал вручил награду именно их игроку.

Лионель Месси с Золотым мячом-2021 / Источник: Getty Images

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В голосовании поляк финишировал вторым и вместо Золотого мяча он получил Трофей Герда Мюллера для лучшего нападающего года, которая была впервые вручена как раз-таки в 2021 году.

Напомним, что Золотой мяч вручается с 1954 года, и лишь в 2020 году его не получил ни один футболист.

Забив 55 голов в 47 матчах и выиграв требл с Баварией, Левандовски считался безальтернативным фаворитом на награду. Однако церемония была отменена из-за пандемии коронавируса.

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