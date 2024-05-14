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France Football может вручить Левандовски Золотой мяч за 2020 год

Справедливость восторжествует, так как поляк получит заслуженную награду.
Сегодня, 19:29
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Французский журнал France Football, который ежегодно выдает Золотой мяч лучшему игроку года, рассматривает вариант с тем, чтобы все-таки вручить Роберту Левандовски награду за 2020 год, сообщает испанское издание Diario Sport.

Еще ничего не решено, но, по информации источника, возможное решение вручить Левандовски Золотой мяч связано с некоторыми факторами, одним из которых стали потенциальные репутационные потери.

Дело в том, что лица, ответственные за журнал, серьезно обеспокоены потерей репутации, которую может вызвать открытое расследование, которое было начато во Франции несколько месяцев назад.

Оно связано с церемонией вручения Золотого мяча-2021, который завоевал Лионель Месси. Сообщается, что ПСЖ, за который тогда выступал аргентинец, оказывал давление на France Football, чтобы журнал вручил награду именно их игроку.

Лионель Месси с Золотым мячом-2021
Лионель Месси с Золотым мячом-2021 / Источник: Getty Images

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В голосовании поляк финишировал вторым и вместо Золотого мяча он получил Трофей Герда Мюллера для лучшего нападающего года, которая была впервые вручена как раз-таки в 2021 году.

Напомним, что Золотой мяч вручается с 1954 года, и лишь в 2020 году его не получил ни один футболист. 

Забив 55 голов в 47 матчах и выиграв требл с Баварией, Левандовски считался безальтернативным фаворитом на награду. Однако церемония была отменена из-за пандемии коронавируса.

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France Football может вручить Левандовски Золотой мяч за 2020 год
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