Роберт Левандовски: статистика-2022/2023

После того, как Роберт Левандовски покинул Баварию, никто не знал, чего ожидать от форварда в каталонском клубе. Поляк быстро доказал, что он действительно форвард мирового класса.

Роберт наконец закрыл проблемную позиции центрнапа в Барселоне и стал забивать не меньше, чем в Германии. Именно он - один из факторов доминирующей серии каталонцев в Ла Лиге.

На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Роберт Левандовски в нынешнем сезоне.

Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023

За Барселону

В чемпионате:

Матчей: 21 (20 в основе)

Голов: 15

Ассистов: 5

Красные карточки: 1

В Лиге Чемпионов:

Матчей: 5 (5 в основе)

Голов: 5

Ассистов: 0

Желтые карточки: 0

В Лиге Европы:

Матчей: 2 (2 в основе)

Голов: 1

Ассистов: 0

Желтые карточки: 1

В Кубке Испании:

Матчей: 2 (2 в основе)

Голов: 2

Ассистов: 0

Желтые карточки: 0

В Суперкубке Испании:

Матчей: 2 (2 в основе)

Голов: 2

Ассистов: 1

Желтые карточки: 0

За сборную Польши:

Матчей: 11 (11 в основе)

Голов: 3

Ассистов: 3

Желтые карточки: 0

Напомним, что польский нападающий отметился также креативным поздравлениям женщинам с 8 марта.