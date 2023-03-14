Роберт Левандовски: статистика-2022/2023
После того, как Роберт Левандовски покинул Баварию, никто не знал, чего ожидать от форварда в каталонском клубе. Поляк быстро доказал, что он действительно форвард мирового класса.
Роберт наконец закрыл проблемную позиции центрнапа в Барселоне и стал забивать не меньше, чем в Германии. Именно он - один из факторов доминирующей серии каталонцев в Ла Лиге.
На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Роберт Левандовски в нынешнем сезоне.
Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023
За Барселону
В чемпионате:
Матчей: 21 (20 в основе)
Голов: 15
Ассистов: 5
Красные карточки: 1
В Лиге Чемпионов:
Матчей: 5 (5 в основе)
Голов: 5
Ассистов: 0
Желтые карточки: 0
В Лиге Европы:
Матчей: 2 (2 в основе)
Голов: 1
Ассистов: 0
Желтые карточки: 1
В Кубке Испании:
Матчей: 2 (2 в основе)
Голов: 2
Ассистов: 0
Желтые карточки: 0
В Суперкубке Испании:
Матчей: 2 (2 в основе)
Голов: 2
Ассистов: 1
Желтые карточки: 0
За сборную Польши:
Матчей: 11 (11 в основе)
Голов: 3
Ассистов: 3
Желтые карточки: 0
Напомним, что польский нападающий отметился также креативным поздравлениям женщинам с 8 марта.