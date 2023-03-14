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Роберт Левандовски: статистика-2022/2023

ISPORT представляет статистику голов и матчей футболиста Барселоны.
Сегодня, 13:44
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

После того, как Роберт Левандовски покинул Баварию, никто не знал, чего ожидать от форварда в каталонском клубе. Поляк быстро доказал, что он действительно форвард мирового класса.

Роберт наконец закрыл проблемную позиции центрнапа в Барселоне и стал забивать не меньше, чем в Германии. Именно он - один из факторов доминирующей серии каталонцев в Ла Лиге.

На ISPORT можно узнать, сколько матчей сыграл, сколько забил голов и отдал результативных передач Роберт Левандовски в нынешнем сезоне.

Статистика голов и матчей в сезоне-2022/2023

За Барселону

В чемпионате:

Матчей: 21 (20 в основе)
Голов: 15
Ассистов: 5
Красные карточки: 1

В Лиге Чемпионов:

Матчей: 5 (5 в основе)
Голов: 5 
Ассистов: 0
Желтые карточки: 0

В Лиге Европы:

Матчей: 2 (2 в основе)
Голов: 1 
Ассистов: 0
Желтые карточки: 1

В Кубке Испании:

Матчей: 2 (2 в основе)
Голов: 2
Ассистов: 0
Желтые карточки: 0

В Суперкубке Испании:

Матчей: 2 (2 в основе)
Голов: 2
Ассистов: 1
Желтые карточки: 0

За сборную Польши:

Матчей: 11 (11 в основе)
Голов: 3
Ассистов: 3
Желтые карточки: 0

Напомним, что польский нападающий отметился также креативным поздравлениям женщинам с 8 марта.


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