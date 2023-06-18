Левандовски прокомментировал возможное завершение карьеры

Роберт Левандовски допустил, что Барселона может стать последним клубом в его карьере.

При этом поляк заявил, что не знает, когда именно закончит карьеру, ведь пока он чувствует в себе силы продолжать. Однако Роберт признал, что существуют также другие факторы.

"Понятно, что конец карьеры уже не так далеко, но я не знаю, когда он наступит. Учитывая мой возраст, я буду двигаться шаг за шагом.

Сейчас, если говорить о физическом состоянии и здоровье, я чувствую в себе силы и не ощущаю, что становлюсь слабее. С другой стороны, есть различные факторы, способные повлиять на решение. Такие факторы, которые заставят меня задать себе вопрос: "Парень, почему ты продолжаешь бороться?"

Спортивная сторона вопроса важна, но если меня будут беспокоить какие-то вещи, то я могу прийти к выводу, что бороться с ветряными мельницами бесполезно", - цитирует нападающего Radio Zet.

Также Левандовски признал, что ему очень комфортно в каталонском клубе, но думать об окончании он будет только по окончании контракта.

Ранее о своем будущем откровенно высказался Эден Азар.