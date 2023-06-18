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Азар сделал заявление касаемо своего будущего

Бельгиец пока не собирается уходить из спорта.
Сегодня, 16:21
Эден Азар / Getty Images
Эден Азар / Getty Images

Экс-вингер Реала Эден Азар высказался о своем будущем.

"Честно говоря, пока не знаю. После трех сложных лет я просто хочу провести время с семьей и поехать в отпуск, как и все.

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Мы много чего прочитали за последние несколько дней, много всякой ерунды. Я все еще чувствую себя способным играть на профессиональном уровне, но в то же время я отдыхал два или три года. У меня еще осталось немного энергии!" – сказал Азар в интервью RTBF.be.

В минувшем сезоне на счету 32-летнего бельгийца один ассист в шести матчах Ла Лиги.

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