Азар сделал заявление касаемо своего будущего

Экс-вингер Реала Эден Азар высказался о своем будущем.

"Честно говоря, пока не знаю. После трех сложных лет я просто хочу провести время с семьей и поехать в отпуск, как и все.

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Мы много чего прочитали за последние несколько дней, много всякой ерунды. Я все еще чувствую себя способным играть на профессиональном уровне, но в то же время я отдыхал два или три года. У меня еще осталось немного энергии!" – сказал Азар в интервью RTBF.be.

В минувшем сезоне на счету 32-летнего бельгийца один ассист в шести матчах Ла Лиги.