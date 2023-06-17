Азар склоняется к завершению игровой карьеры

Бельгиец может повесить бутсы на гвоздь.

Экс-вингер Реала и Челси может завершить карьеру этим летом. Об этом сообщает издание L’Equipe.

В данный момент у 32-летнего бельгийца есть несколько вариантов продолжения карьеры. Интерес к футболисту проявляют клубы МЛС и Моленбек.

Сам Азар склоняется к варианту с завершением карьеры. После того, как игрок повесит бутсы на гвоздь, ему хотелось бы остаться жить в Мадриде вместе с семьей.

В минувшем сезоне на счету Эдена один ассист в шести матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Азар может присоединиться к Месси в МЛС.