Азар может присоединиться к Месси в МЛС

Экс-игрок мадридского Реала Эден Азар получил предложение из МЛС, утверждает Marca.

Бельгийскому вингеру предложили контракт в скромном Ванкувер Уайткэпс. В случае согласия Эден снова сможет сыграть против Лео Месси, который стал игроком Интер Майами.

Напомним, что Эден Азар покинул мадридский Реал свободным агентом после четырех кошмарных сезонов. Лишь девять голов в 76 матчах, а в последнем сезоне бельгиец и вовсе провел на поле около 400 минут.

Неудачные выступления в Мадриде привели к тому, что сейчас Эден раздумывает, стоит ли принять предложение канадского клуба или лучше попросту закончить карьеру.

Ранее напомним, Месси объяснил, почему все-таки не вернулся в Барселону.