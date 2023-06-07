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Азар может присоединиться к Месси в МЛС

Либо же бельгиец предпочтет закончить карьеру.
Вчера, 23:37
Getty Images
Getty Images

Экс-игрок мадридского Реала Эден Азар получил предложение из МЛС, утверждает Marca

Бельгийскому вингеру предложили контракт в скромном Ванкувер Уайткэпс. В случае согласия Эден снова сможет сыграть против Лео Месси, который стал игроком Интер Майами. 

Напомним, что Эден Азар покинул мадридский Реал свободным агентом после четырех кошмарных сезонов. Лишь девять голов в 76 матчах, а в последнем сезоне бельгиец и вовсе провел на поле около 400 минут. 

Неудачные выступления в Мадриде привели к тому, что сейчас Эден раздумывает, стоит ли принять предложение канадского клуба или лучше попросту закончить карьеру. 

Ранее напомним, Месси объяснил, почему все-таки не вернулся в Барселону.


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