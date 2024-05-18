Еще один: тренер Трубина отказался от предложения возглавить Баварию

Как же не везет мюнхенскому клубу в поиске преемника Томаса Тухеля.

Днем ранее главный тренер Баварии Томас Тухель подтвердил свой уход из клуба по окончанию сезона.

Немец признался, что переговоры с "ротен" о возможном продлении сотрудничества действительно велись, но они провалились.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька, сразу после этого Бавария предприняла очередную попытку договориться с наставником Бенфики Рогером Шмидтом.

Однако и в этом случае немецкий коллектив потерпел неудачу: 57-летний специалист ответил отказом, после чего сообщил руководству "орлов", что он собирается продолжить работу в Лиссабоне.

Ранее стало известно, что очередным кандидатом на место Томаса Тухеля в Баварии стал бывший тренер донецкого Шахтера.

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