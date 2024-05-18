Бавария может подписать бывшего тренера Шахтера
Мюнхенцы определились с новым наставником.
Тренер Брайтона Роберто Де Дзерби близок к тому, чтобы возглавить Баварию. Об этом сообщает The Times.
44-летний итальянский специалист ведет переговоры с мюнхенцами и может сменить Томаса Тухеля во главе команды.
Читай также: Де Дзерби объявил об уходе из Брайтона
Напомним, нынешний тренер немецкого гранда покинет летом клуб. Стороны не смогли договориться о новом контракте.
В свою очередь Де Дзерби по окончании сезона также останется без команды.
После 37 туров АПЛ Брайтон итальянца занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 48 баллов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!