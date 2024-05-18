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Де Дзерби объявил об уходе из Брайтона

Итальянский специалист покинет "чаек" по окончании сезона.
Сегодня, 19:52
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images

Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби объявил о своем уходе из клуба.

"Мне очень грустно покидать Брайтон, но я очень горжусь тем, чего добились мои игроки и персонал при поддержке всех сотрудников клуба и наших потрясающих болельщиков за последние два исторических сезона.

Мы с клубом решили завершить мое пребывание здесь, чтобы продолжать работать так, как каждому из нас больше всего подходит, следуя своим идеям и видению, а также своим рабочим и человеческим ценностям".

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"Мне очень понравились напряженные и сложные два года работы в Премьер-лиге, не в последнюю очередь благодаря участию в четырех главных соревнованиях в этом сезоне. Уход дает мне время передохнуть, чтобы определиться с дальнейшими планами", – приводит слова Де Дзерби клубный сайт.

Напомним, итальянец возглавил Брайтон в сентябре 2022 года. Главным достижением команды под руководством Де Дзерби является выход в Лигу Европы по итогам прошлого сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон Роберто де Дзерби

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