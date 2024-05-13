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Легендарный итальянский тренер раскритиковал работу де Дзерби

Фабио Капелло поставил под сомнение уровень своего соотечественника.
Сегодня, 12:59
Роберто де Дзерби / Getty Images
Роберто де Дзерби / Getty Images

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мыслями о работе Роберто де Дзерби.

По словам Капелло, его соотечественник получает похвалу в свой адрес лишь из-за продвижения со стороны Пепа Гвардиолы.

«Я бы отправил Де Дзерби в третий дивизион. О нем много говорят как об одном из лучших тренеров, потому что его продвигает Гвардиола, но в этом году его Брайтон десятый или одиннадцатый в таблице.

Что выиграл Роберто в течение карьеры? Смотрим биографию: только один кубок в Украине", - сказал Капелло для Sky Sport.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберто де Дзерби

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