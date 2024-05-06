Руководство Баварии "мечтает" о возвращении Гвардиолы

Люди на Забенер-штрассе хотят вернуть испанского наставника в Мюнхен.

Бавария продолжает поиски нового главного тренера после того, как от этой должности отказался Ральф Рангник.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Kicker Франка Линкеша, у руководства "ротен" есть один вариант мечты, о котором они продолжают думать. Этим вариантом является нынешний наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола.

По информации источника, боссы Баварии хотят вернуть 53-летнего испанца в Германию.

Мюнхенский клуб продолжает поддерживать контакт с тренером после того, как он покинул его в 2016 году. К тому же, Гвардиола продолжает владеть недвижимостью в Мюнхене и часто посещает город. Однако остается неизвестным, насколько реальной может быть данная "мечта".

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Напомним, что Пеп Гвардиола возглавлял Баварию на протяжении трех сезонов (2013-2016). За это время он привел команду к трем подряд чемпионским титулам, двум победам в Кубке Германии и по одной победе в Суперкубке Германии и клубном чемпионате мира.

Стоит отметить, что действующий контракт Гвардиолы с Манчестер Сити рассчитан до лета 2025 года.

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