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Отчаянный фанат преследовал Гвардиолу на велосипеде ради совместного фото

Испанцу пришлось остановиться ради своего поклонника.
Сегодня, 00:19
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола попал в крайне забавную ситуации во время езды на велосипеде.

За испанцем на протяжении длительного времени ехал фанат, который сзади кричал и просил наставника "горожан" остановиться ради совместного фото.

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Когда Пеп понял, что бежать ему некуда, он остановился и с весьма уставшим выражением лица, то ли от погони, то ли от болельщика, все же выполнил просьбу парня.

Напомним, после 35 туров АПЛ Манчестер Сити занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего Арсенала на один балл. При этом, подопечные Гвардиолы имеют матч в запасе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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