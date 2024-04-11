Невероятная цена: Гвардиола надел на матч с Реалом эксклюзивные часы

Испанец приобрел часы, которые были созданы для Рафаэля Надаля.

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов Реал на своем поле сыграл вничью с Манчестер Сити (3:3).

Главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола надел особый аксессуар на поединок. Испанец был замечен с часами стоимостью в 1,1 миллион фунтов.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Daily Mail, часы испанского специалиста созданы элитным брендом Richard Mille специально для суперзвезды тенниса Рафаэля Надаля. Их название — Калибр RM27-01.

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Всего существует 50 версий этих часов.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Манчестер Сити.

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