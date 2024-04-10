Виноват ли Лунин? Анри оценил первый пропущенный гол Реала в матче с Ман Сити
В рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов Реал сыграл вничью с Манчестер Сити (3:3).
Легенда лондонского Арсенала Тьерри Анри прокомментировал первый гол Манчестер Сити - Бернарду Силва забил в ближний угол со штрафного на второй минуте.
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По словам француза, Андрей Лунин допустил ошибку, ведь не поставил в стенку двух игроков.
"Давайте поговорим о голе Бернарду Силвы. Вы не можете поставить одного игрока в стенку, когда Ман Сити имеет двух парней, выполняющих штрафной удар. Вы открываете пространство. Если соперник попадет в цель, это будет гол.
Лунин должен был спасать? Как только мяч ударяется в землю, то у вратаря фактически нет шансов", - приводит слова Анри Madrid Xtra.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.
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