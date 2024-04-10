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Виноват ли Лунин? Анри оценил первый пропущенный гол Реала в матче с Ман Сити

Легендарный француз объяснил, как должен был действовать украинец.
Сегодня, 18:32
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов Реал сыграл вничью с Манчестер Сити (3:3).

Легенда лондонского Арсенала Тьерри Анри прокомментировал первый гол Манчестер Сити - Бернарду Силва забил в ближний угол со штрафного на второй минуте.

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По словам француза, Андрей Лунин допустил ошибку, ведь не поставил в стенку двух игроков.

"Давайте поговорим о голе Бернарду Силвы. Вы не можете поставить одного игрока в стенку, когда Ман Сити имеет двух парней, выполняющих штрафной удар. Вы открываете пространство. Если соперник попадет в цель, это будет гол.

Лунин должен был спасать? Как только мяч ударяется в землю, то у вратаря фактически нет шансов", - приводит слова Анри Madrid Xtra.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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