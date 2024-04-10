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Лунин - худший игрок матча Реал - Ман Сити по версии статистических порталов

Известные ресурсы не оценили игру украинца.
Сегодня, 01:03
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов Реал разошелся миром с Ман Сити в "голевой перестрелке.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore выставили оценки по итогам игры. Оба ресурса низко оценили игру Андрея Лунина, поставив ему самый низкий балл из обеих команд.

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WhoScored поставил 5.5, а SofaScore оценил украинского голкипера в 6.0 баллов по итогам этой встречи.

У украинца в этом матче кроме трех пропущенных голов еще 3 сейва, 1 перехваченный навес и 23 из 30 точных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Манчестер Сити Андрей Лунин

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