Лунин - худший игрок матча Реал - Ман Сити по версии статистических порталов

В рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов Реал разошелся миром с Ман Сити в "голевой перестрелке.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore выставили оценки по итогам игры. Оба ресурса низко оценили игру Андрея Лунина, поставив ему самый низкий балл из обеих команд.

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WhoScored поставил 5.5, а SofaScore оценил украинского голкипера в 6.0 баллов по итогам этой встречи.

У украинца в этом матче кроме трех пропущенных голов еще 3 сейва, 1 перехваченный навес и 23 из 30 точных передач.

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