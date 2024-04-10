Реал Мадрид - Манчестер Сити: Обзор и результат матча Лиги чемпионов 09.04.2024

В рамках четвертьфинала Лиги чемпионов на Сантьяго Бернабеу встретились Реал и Ман Сити

Уже на старте игры "горожане" шокировали хозяев поля, ведь заработали штрафной и Бернарду Силва воспользовался расслабленностью Андрея Лунина, который поставил в стенку только Винисиуса Жуниора и самого бразильца, который вместо того чтобы отойти правее, как ему показал украинец, отошел наоборот левее. Португалец великолепным ударом с дальней дистанции отправил мяч в сетку ворот.

Однако, долго радоваться подопечным Пепа Гвардиолы было не суждено, ведь Реал всего через каких-то 12 минут уже вел в счете. Сначала Эдуардо Камавинга пробил по воротам Штефана Ортеги, но вмешался Рубен Диаш, и мяч залетел в сетку рикошетом от него. Затем Родриго после сольного прохода протолкнул мяч мимо упомянутого Ортеги.

Такой счет продержался на табло довольно долго, а именно пока Фила Фодена не поразил приступ гениальности, и он не пробил с метров 25 прямо в девятку ворот Андрея Лунина.

На нечто похожее позже решился и Йошко Гвардиол. Удар хорвата тоже был красивым и точным, но в этом случае мяч полетел ближе к нижнему углу.

Тем не менее, более справедливой, учитывая все обстоятельства, была бы ничья. Так же решил и Федерико Вальверде, который в полете поймал мяч на ногу и в касание отправил его прямо в цель, установив окончательный счет на табло в этом безумном матче с несколькими невероятными голами.

Ответный матч состоится на Этихад Стэдиум, в среду, 17 апреля.

Реал - Манчестер Сити 3:3: видео голов и лучших моментов матча

Статистика матча Лиги чемпионов Реал - Манчестер Сити.

Реал - Манчестер Сити 3:3

Голы: Диаш (автогол), 12, Родриго, 14, Вальверде, 79 - Бернарду Силва, 2, Фоден, 66, Гвардиол, 71

xG: 0.66 - 0.89

Удары: 14 - 12

Удары в створ ворот: 5 - 6

Владение мячом: 39% - 61

Реал: Лунин - Карвахаль, Чуамени, Рюдигер, Менди - Камавинга - Вальверде, Кроос (Модрич, 72) - Беллингем - Родриго (Диас, 72), Винисиус (Хоселу, 86).

Манчестер Сити: Ортега - Стоунз, Аканджи, Диаш, Гвардиол - Родри - Силва, Фоден (Аканджи, 87), Ковачич, Грилиш - Холанд.

Предупреждения: Чуамени, Карвахаль - Аканджи, Диаш, Силва

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