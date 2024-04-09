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Ошибка Лунина или гениальность Бернарду? Видео гола Ман Сити в ворота Реала

"Горожане" открыли счет очень быстро, но не очень долго побеждали.
Вчера, 22:49
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

В рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов Реал на своем поле встречается с Манчестер Сити.

"Горожане" уже на 2-й минуте заработали штрафной, который, вроде бы не должен был быть опасным, но не так случилось как думалось.

Андрей Лунин учитывая достаточно большую дистанцию до ворот довольно халатно отнесся к построению стенки, оставив там только Винисиуса Жуниора, но и Бернарду Силве удался великолепный обводящий удар в нижний угол ворот, с которым украинский голкипер не сумел справиться.

Отметим, что на момент написания новости счет уже 2:1, за Реал забивали Камавинга и Родриго. Сейчас продолжается первый тайм.

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