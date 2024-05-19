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Кличко-младший - о победе Усика над Фьюри: Александр показал, что он лучший боксер современности

Владимир считает, что эта победа историческая не только для бойца, а для всей страны.
Сегодня, 03:36
Владимир Кличко / Getty Images
Владимир Кличко / Getty Images

Бывший легендарный украинский боксер Владимир Кличко высказался о победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри, которая позволила ему стать первым с 1999 года абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

По словам Кличко-младшего, этот триумф является очень важным не только для Александра, но и для всей страны.

"Эта историческая победа важна не только для Александра Усика (но и для его страны). Представьте, какое давление на него оказывалось последние несколько недель, да еще и на ринге. Поражение не было вариантом".

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Также Владимир считает, что благодаря этому бою Александр закрепил за собой статус лучшего боксера современности.

"Александр показал себя лучшим бойцом в современной истории. 

Когда ты считаешь баллы, ты не можешь быть уверенным на 100 процентов в боксе. Судьи решили, что Александр заслужил этот бой.

Выдающееся выступление обоих бойцов. Я удивлен, что Тайсон Фьюри дотянул до конца девятого раунда, давайте отдадим ему должное.

Самое главное, что Александр стоял твердо и делал то, что должен был делать", - резюмировал Кличко.

Напомним, ранее Усик согласился на реванш с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Тайсон Фьюри Александр Усик

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