Кличко-младший - о победе Усика над Фьюри: Александр показал, что он лучший боксер современности
Бывший легендарный украинский боксер Владимир Кличко высказался о победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри, которая позволила ему стать первым с 1999 года абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.
По словам Кличко-младшего, этот триумф является очень важным не только для Александра, но и для всей страны.
"Эта историческая победа важна не только для Александра Усика (но и для его страны). Представьте, какое давление на него оказывалось последние несколько недель, да еще и на ринге. Поражение не было вариантом".
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Также Владимир считает, что благодаря этому бою Александр закрепил за собой статус лучшего боксера современности.
"Александр показал себя лучшим бойцом в современной истории.
Когда ты считаешь баллы, ты не можешь быть уверенным на 100 процентов в боксе. Судьи решили, что Александр заслужил этот бой.
Выдающееся выступление обоих бойцов. Я удивлен, что Тайсон Фьюри дотянул до конца девятого раунда, давайте отдадим ему должное.
Самое главное, что Александр стоял твердо и делал то, что должен был делать", - резюмировал Кличко.
Напомним, ранее Усик согласился на реванш с Фьюри.
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