Фьюри заявил, что война в Украине помогла Усику победить

В Саудовской Аравии прошел вечер бокса, в главном бою которого Александр Усик победил Тайсона Фьюри.

Британец после поединка прокомментировал свое первое поражение на профессиональном уровне.

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По словам "Цыганского короля", Усик победил, ведь в Украине идет война.

"Усик выиграл несколько раундов, но я выиграл больше. Его страна в состоянии войны, и они решили пойти по этому пути. Есть условие о реванше, и мы вернемся в октябре...", - приводит слова Тайсона The Athletic.

Усик одержал победу раздельным решением судей – 115:112, 114:113, 113:114.

Ранее украинец высказался о возможном реванше с Фьюри.

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