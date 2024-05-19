Усик: Батько, мы это сделали! Слава Украине!

Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе! Сразу после боя наш чемпион взял слово.

"Отец, слышишь меня? Мы это сделали! Мы это сделали!", - со слезами в глазах выкрикнул

"Хочу поблагодарить свою команду, это большой опыт. Спасибо всем, своей команде, своей семье, своей стране. Слава Украине! Это большое время, большой день. Этого всего не произошло бы без Тайсон Фьюри", - добавил абсолютный чемпион.

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