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Усик: Батько, мы это сделали! Слава Украине!

Украинец поделился первым мнением после победы над Тайсоном Фьюри.
Сегодня, 02:40
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе! Сразу после боя наш чемпион взял слово.

"Отец, слышишь меня? Мы это сделали! Мы это сделали!", - со слезами в глазах выкрикнул

"Хочу поблагодарить свою команду, это большой опыт. Спасибо всем, своей команде, своей семье, своей стране. Слава Украине! Это большое время, большой день. Этого всего не произошло бы без Тайсон Фьюри", - добавил абсолютный чемпион.

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