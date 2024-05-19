Усик оказался в больнице после боя с Фьюри
У украинца подозрение на перелом челюсти.
Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик попал в больницу после боя с Тайсоном Фьюри.
Как сообщает инсайдер Майкл Бенсон, у украинца подозрение на перелом челюсти.
Усик отправился в больницу и пропустит пресс-конференцию.
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Усик одержал победу раздельным решением судей – 115:112, 114:113, 113:114.
Ранее украинец высказался о возможном реванше с Фьюри.
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