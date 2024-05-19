iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик: Это большая победа для Украины и солдат, защищающих мою страну

Александр не забыл напомнить о том, что в Украине продолжается война с российским агрессором.
Сегодня, 03:29
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Усик сумел воплотить мечту всех украинских фанатов бокса, победив Тайсона Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Во время интервью после поединка новоиспеченный абсолют не сдерживал эмоций.

"Я чувствую себя хорошо. Многие люди молились за меня, я люблю вас. Я очень счастлив", - цитирует Александра The Athletic.

"Я думаю, мой народ будет очень рад. Это большая победа не только для меня, это большая победа для моей страны, для солдат, которые сейчас защищают мою страну".

Читай также: Промоутер Усика: Судья помешал Александру отправить Фьюри в нокаут в девятом раунде

"Думаю, что мой отец сейчас наблюдает за мной и он очень счастлив. Папа, я люблю тебя. Я могу, ты говорил мне, что я могу".

Однако Тайсон Фьюри в свою очередь заявил, что Александр Усик победил лишь по той причине, что Украина сейчас находится в состоянии войны, отбиваясь от российских оккупантов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Тайсон Фьюри Александр Усик война с россией

Статьи по теме

Кличко-младший - о победе Усика над Фьюри: Александр показал, что он лучший боксер современности Кличко-младший - о победе Усика над Фьюри: Александр показал, что он лучший боксер современности
Промоутер Усика: Судья помешал Александру отправить Фьюри в нокаут в девятом раунде Промоутер Усика: Судья помешал Александру отправить Фьюри в нокаут в девятом раунде
Усик оказался в больнице после боя с Фьюри Усик оказался в больнице после боя с Фьюри
Леннокс Льюис поздравил Усика с победой над Фьюри Леннокс Льюис поздравил Усика с победой над Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видео нокдауна
Усик - Фьюри: видео нокдауна

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
Футбол сегодня: последний тур в Бундеслиге, матч Динамо, игры в Испании и Италии
просмотров
УПЛ: Динамо добыло уверенную победу над Кривбассом
просмотров

Последние новости

Бокс03:57
Усик оказался в больнице после боя с Фьюри
Бокс03:43
Леннокс Льюис поздравил Усика с победой над Фьюри
Бокс03:36
Кличко-младший - о победе Усика над Фьюри: Александр показал, что он лучший боксер современности
Бокс03:30
Фьюри поцеловал Усика после боя
Бокс03:29
Усик: Это большая победа для Украины и солдат, защищающих мою страну
Бокс03:16
Усик – Фьюри: Судейские записки
Бокс03:13
Промоутер Усика: Судья помешал Александру отправить Фьюри в нокаут в девятом раунде
Бокс03:12
Фьюри заявил, что война в Украине помогла Усику победить
Бокс03:03
Фьюри: Я победил Усика
Бокс03:03
Усик: Реванш? Конечно, я готов, еще раз сделаем хороший бой!
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK