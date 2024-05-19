Усик: Это большая победа для Украины и солдат, защищающих мою страну

Александр не забыл напомнить о том, что в Украине продолжается война с российским агрессором.

Александр Усик сумел воплотить мечту всех украинских фанатов бокса, победив Тайсона Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Во время интервью после поединка новоиспеченный абсолют не сдерживал эмоций.

"Я чувствую себя хорошо. Многие люди молились за меня, я люблю вас. Я очень счастлив", - цитирует Александра The Athletic.

"Я думаю, мой народ будет очень рад. Это большая победа не только для меня, это большая победа для моей страны, для солдат, которые сейчас защищают мою страну".

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"Думаю, что мой отец сейчас наблюдает за мной и он очень счастлив. Папа, я люблю тебя. Я могу, ты говорил мне, что я могу".

Однако Тайсон Фьюри в свою очередь заявил, что Александр Усик победил лишь по той причине, что Украина сейчас находится в состоянии войны, отбиваясь от российских оккупантов.

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