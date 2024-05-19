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Промоутер Усика: Судья помешал Александру отправить Фьюри в нокаут в девятом раунде

Неоднозначное решение судьи спасло "Цыганского короля" от досрочного поражения.
Сегодня, 03:13
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

В ночь на воскресенье, 19 мая, в Эр-Рияде состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, в котором Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

В девятом раунде поединок был ближе всего к досрочному завершению, когда украинец уничтожал британца у канатов. Однако в дело вмешался судья, объявивший о нокдауне.

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После боя промоутер украинского чемпиона Александр Красюк заявил, что судья помешал Усику отправить Фьюри в нокаут.

"Я вымотан, я поддерживал Усика весь бой. Никакого неуважения к рефери, но я думаю, что он остановил нокаут в девятом раунде. Это было потрясающее выступление, что-то невероятное. Надеюсь увидеть больше в реванше" - цитирует Красюка The Athletic.

Отметим что Тайсон Фьюри считает, что именно он должен считаться абсолютным чемпионом мира, а не Александр Усик.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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