Усик – Фьюри: Судейские записки

Украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе, победив Тайсона Фьюри раздельным решением судей. В то время как ISPORT отдал украинцу безоговорочную победу 116:111, один из судей сказал, что победил все же британец.

Этим рефери был канадец Крейг Мэтколф, отдавший победу Тайсону со счетом 114:113. Такой же счет, но уже в пользу Усика был у Майка Фитдзжеральда.

А вот испанец Мануэль Оливер Паломо, похоже, смотрел бокс внимательнее всего, а потому отдал Александру победу 115:112.

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На ISPORT доступно видео нокдауна, в который Усик отправил Фьюри в девятом раунде и только судья спас британца от досрочного поражения.

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