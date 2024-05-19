iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик – Фьюри: Судейские записки

В Сети появились судейские оценки важнейшего сражения года.
Сегодня, 03:16
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе, победив Тайсона Фьюри раздельным решением судей. В то время как ISPORT отдал украинцу безоговорочную победу 116:111, один из судей сказал, что победил все же британец.

Этим рефери был канадец Крейг Мэтколф, отдавший победу Тайсону со счетом 114:113. Такой же счет, но уже в пользу Усика был у Майка Фитдзжеральда.

А вот испанец Мануэль Оливер Паломо, похоже, смотрел бокс внимательнее всего, а потому отдал Александру победу 115:112.

[[/link_direct]]

На ISPORT доступно видео нокдауна, в который Усик отправил Фьюри в девятом раунде и только судья спас британца от досрочного поражения.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Усик оказался в больнице после боя с Фьюри Усик оказался в больнице после боя с Фьюри
Леннокс Льюис поздравил Усика с победой над Фьюри Леннокс Льюис поздравил Усика с победой над Фьюри
Кличко-младший - о победе Усика над Фьюри: Александр показал, что он лучший боксер современности Кличко-младший - о победе Усика над Фьюри: Александр показал, что он лучший боксер современности
Фьюри поцеловал Усика после боя Фьюри поцеловал Усика после боя
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видео нокдауна
Усик - Фьюри: видео нокдауна

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
Футбол сегодня: последний тур в Бундеслиге, матч Динамо, игры в Испании и Италии
просмотров
УПЛ: Динамо добыло уверенную победу над Кривбассом
просмотров

Последние новости

Бокс03:57
Усик оказался в больнице после боя с Фьюри
Бокс03:43
Леннокс Льюис поздравил Усика с победой над Фьюри
Бокс03:36
Кличко-младший - о победе Усика над Фьюри: Александр показал, что он лучший боксер современности
Бокс03:30
Фьюри поцеловал Усика после боя
Бокс03:29
Усик: Это большая победа для Украины и солдат, защищающих мою страну
Бокс03:16
Усик – Фьюри: Судейские записки
Бокс03:13
Промоутер Усика: Судья помешал Александру отправить Фьюри в нокаут в девятом раунде
Бокс03:12
Фьюри заявил, что война в Украине помогла Усику победить
Бокс03:03
Фьюри: Я победил Усика
Бокс03:03
Усик: Реванш? Конечно, я готов, еще раз сделаем хороший бой!
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK