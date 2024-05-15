51-летний Зидан заставил зареветь трибуны своего бывшего клуба

Легендарный француз еще помнит, как обращаться с мячом.

Экс-тренер Реала Зинедин Зидан показал на футбольном поле, что еще не растерял свое мастерство.

51-летний француз принял участие в товарищеском матче за Бордо, посвященном 100-летию домашней арены Шабан-Дельмас. Также в матче приняли участие другие экс-звезды, игравшие за Бордо.

В одном из моментов Зидан принял мяч на бровке и пробежал несколько метров, мастерки чеканя круглого.

Фанаты на трибунах оценили технику легендарного француза одобрительными овациями.

Ранее также сообщалось, что Томас Тухель может остаться в Баварии.

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