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Баскетбол

Плей-офф НБА: Даллас закрыл серию с Оклахомой и сыграет в финале конференции

Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:28
Даллас обыграл Оклахому / Getty Images
Даллас обыграл Оклахому / Getty Images

В ночь на воскресенье, 19 мая, состоялся один матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Даллас одержал четвертую победу в серии с Оклахомой (4-2) и вышел в финал Западной конференции.

Результат матча плей-офф НБА за 18 мая

Даллас – Оклахома-Сити 117:116 (23:30, 25:34, 35:26, 34:26)

Даллас: Дончич (29 + 10 подборов + 10 передач + 7 потерь), Ирвинг (22), Д. Джонс (22), Гэффорд (10 + 7 подборов), Вашингтон (9) – старт; Лайвли (12 + 15 подборов), Грин (6), Харди (5), Хардуэй (2).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (36 + 8 передач), Джейлен Уильямс (22 + 9 подборов + 8 передач), Холмгрен (21), Джо (11), Дорт (11) – старт; Джейлин Уильямс (6), Уоллес (5), Гидди (2), К. Уильямс (2), Уиггинс (0).

Даллас выиграл серию 4-2.

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