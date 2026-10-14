Бывшая звезда Манчестер Сити продолжит карьеру в Катаре

Аль-Щамаль официально объявил о подписании Рияда Мареза.

35-летний алжирец присоединился к катарскому клубу в качестве свободного агента. Ранее у его закончился контракт с Аль-Ахли.

Информацию о контракте Мареза клуб не стал разглашать.

Напомним, что после ухода из Манчестер Сити за 35 млн евро, Марез провел три года, выступая за Аль-Ахли.

Ранее также сообщалось, что Милан продлил контракт с ключевым защитником.

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