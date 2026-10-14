Челси нашел замену Фернандесу

Челси намерен быстро оформить трансфер Френки де Йонга, утверждает Football Insider.

По информации источника, лондонцы видят в игре прямую замену Энцо Фернандесу.

"Синие" уже готовят большой контракт для нидерландца, рассчитывая переманить его уже зимой.

Напомним, что в текущем сезоне де Йонг все еще не провел ни одного матча из-за проблем с коленом.

Ранее также сообщалсь, что защитник МЮ может не получить новый контракт.

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