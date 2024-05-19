Фьюри поцеловал Усика после боя

В рамках вечера бокса в Саудовской Аравии Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Сразу после поединка боксеры обменялись поцелуями - британец поцеловал украинца в лоб, а тот ответил взаимностью.

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Усик одержал победу раздельным решением судей – 115:112, 114:113, 113:114.

Ранее украинец высказался о возможном реванше с Фьюри.

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