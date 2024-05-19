Леннокс Льюис поздравил Усика с победой над Фьюри
Легенда бокса обратился к украинцу.
Бывший абсолютный чемпион Леннокс Льюис прокомментировал победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри в бою в звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.
Легендарный боксер поздравил украинца с победой.
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"Добро пожаловать в клуб, Усик", - написал Льюис.
Отмеим, что Леннокс был последним абсолютом в хевивейте, он получил этот титул в 1999 году.
Усик одержал победу раздельным решением судей – 115:112, 114:113, 113:114.
Ранее украинец высказался о возможном реванше с Фьюри.
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