Леннокс Льюис поздравил Усика с победой над Фьюри

Бывший абсолютный чемпион Леннокс Льюис прокомментировал победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри в бою в звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Легендарный боксер поздравил украинца с победой.

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"Добро пожаловать в клуб, Усик", - написал Льюис.

Отмеим, что Леннокс был последним абсолютом в хевивейте, он получил этот титул в 1999 году.

Усик одержал победу раздельным решением судей – 115:112, 114:113, 113:114.

Ранее украинец высказался о возможном реванше с Фьюри.

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