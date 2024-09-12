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FA выдвинула обвинения против хавбека Тоттенхэма после шутки об одноклубнике

Родриго Бентанкура обвиняют в расизме.
Сегодня, 15:45
Родриго Бентанкур / Getty Images
Родриго Бентанкур / Getty Images

FA выдвинула обвинения против Родриго Бентанкура после его расистской шутки.

Напомним, в социальных сетях завирусился ролик, в котором телевудщий попросил у уругвайца футболку Сона.

В ответ же Бентанкур попробовал пошутить, что это может быть и футболка его брата, он не уверен, ведь все корейцы на одно лицо.

Позднее хавбек принес свои извинения, а также с официальными заявлениями выступили Тоттенхэм и Сон Хын Мин. Они заверили, что это была лишь штука и внутри коллектива нет никаких проблем.

Однако FA все равно выдвинула против Бентанкура обвинения, на которые он должен ответить до 19 сентября.

Ранее также сообщалось, что Арсенал продлил контракт с Микелем Артетой.

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