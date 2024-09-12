Арсенал объявил о продлении контракта с Артетой
Стороны заключили долгосрочное соглашение.
Лондонский Арсенал официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Микелем Артетой.
Стороны подписали долгосрочное соглашение, однако детали не сообщаются.
A hunger for success.— Arsenal (@Arsenal) September 12, 2024
Mikel Arteta has put pen-to-paper on a new deal at the club 👇
Артета возглавляет Арсенал с декабря 2019 года. За это время он выиграл Кубон Англии-2020, а также Суперкубки Англии 2020 и 2023 годов.
Ранее сообщалось, что Арсенал может отдать Зинченко в Серию А.
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