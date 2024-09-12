Арсенал объявил о продлении контракта с Артетой

Лондонский Арсенал официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Микелем Артетой.

Стороны подписали долгосрочное соглашение, однако детали не сообщаются.

A hunger for success.



Mikel Arteta has put pen-to-paper on a new deal at the club 👇 — Arsenal (@Arsenal) September 12, 2024

Артета возглавляет Арсенал с декабря 2019 года. За это время он выиграл Кубон Англии-2020, а также Суперкубки Англии 2020 и 2023 годов.

Ранее сообщалось, что Арсенал может отдать Зинченко в Серию А.

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