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Арсенал объявил о продлении контракта с Артетой

Стороны заключили долгосрочное соглашение.
Сегодня, 15:20
Микель Артета / ФК Арсенал
Микель Артета / ФК Арсенал

Лондонский Арсенал официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Микелем Артетой. 

Стороны подписали долгосрочное соглашение, однако детали не сообщаются.

Артета возглавляет Арсенал с декабря 2019 года. За это время он выиграл Кубон Англии-2020, а также Суперкубки Англии 2020 и 2023 годов.

Ранее сообщалось, что Арсенал может отдать Зинченко в Серию А.

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