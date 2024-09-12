iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал может отдать Зинченко в Серию А

Украинец может стать частью дорогостоящей сделки.
Сегодня, 12:12
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Лондонский Арсенал намерен попробовать подписать защитника Интера Федерико Димарко, пишет InterLive.

Артету привлекает возможность игрока агрессивно играть и в атаке, и в обороне на левом фланге. Конкуренцию "канонирам" может составить Бавария и дургие английские гранды.

К тому же сам Димарко счастлив в Интере, и чтобы его переубедить понадобится значительное предложение.

Учитывая, что в Лондоне недовольны Александром Зинченко, украинец может стать частью сделки по приглашению Димарко в Арсенал.

Издание утверждает, что "канониры" могут предложить 30-35 млн евро плюс самого Александра в обмен на Федерики Димарко.

Ранее также сообщалось, что Арсенал продлил контракт с Микелем Артетой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

Статьи по теме

Зинченко: Прошу не перекладывать вину за поражение на тренера или кого-то индивидуально Зинченко: Прошу не перекладывать вину за поражение на тренера или кого-то индивидуально
Невилл: Зинченко будет показывать уверенную игру в матчах против команд из нижней части таблицы Невилл: Зинченко будет показывать уверенную игру в матчах против команд из нижней части таблицы
Команда Зинченко по CS 2 впервые вышла на региональные отборы к Major Команда Зинченко по CS 2 впервые вышла на региональные отборы к Major
Одноклубник Зинченко перейдет в аутсайдера АПЛ Одноклубник Зинченко перейдет в аутсайдера АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Футбол сегодня: матч Первой лиги МФК Металлург - Металлист 1925
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей восьмого тура
просмотров

Последние новости

Бокс13:58
Усик возглавил список самых высокооплачиваемых украинских спортсменов года
Европа13:36
Пичичи тащит: Довбик - один из наиболее спрогрессировавших игроков FC 25
Европа13:29
Защитник Челси прокомментировал возможный уход из клуба
Футбол13:00
Кроос, Коноплянка и еще шесть игроков, завершивших карьеру в 2024 году
НБА12:57
Бывшая сотрудница Финикс Санз готова судиться с клубом, требуя 60 миллионов
Европа12:40
Еще одна аренда Челси сорвалась в последний момент
Футбол12:15
Сорвался переезд Рамоса в Бразилию - игрок может отправиться в МЛС
Европа12:12
Арсенал может отдать Зинченко в Серию А
НБА12:00
Сильвер: НБА пока что не готова к расширению, но интерес существует
Лига наций11:25
Три игрока сборной Косово со скандалом были исключены из команды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK