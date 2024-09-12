Арсенал может отдать Зинченко в Серию А

Лондонский Арсенал намерен попробовать подписать защитника Интера Федерико Димарко, пишет InterLive.

Артету привлекает возможность игрока агрессивно играть и в атаке, и в обороне на левом фланге. Конкуренцию "канонирам" может составить Бавария и дургие английские гранды.

К тому же сам Димарко счастлив в Интере, и чтобы его переубедить понадобится значительное предложение.

Учитывая, что в Лондоне недовольны Александром Зинченко, украинец может стать частью сделки по приглашению Димарко в Арсенал.

Издание утверждает, что "канониры" могут предложить 30-35 млн евро плюс самого Александра в обмен на Федерики Димарко.

Ранее также сообщалось, что Арсенал продлил контракт с Микелем Артетой.

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