Артета и Арсенал согласовали продление контракта

Стороны решили проблему соглашения, которое завершалось в конце этого сезона.

Лондонский Арсенал договорился с главным тренером Микелем Артетой о продлении контракта, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.

По информации источника, испанский наставник подпишет соглашение, рассчитанное до лета 2027 года. Прежняя сделка между сторонами завершалась будущим летом.

Артета возглавил "канониров" в конце 2019 года, сменив Унаи Эмери. В 2020 году он сменил статус временного тренера на статус постоянного главного.

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На его счету Кубок Англии (сезон-2019/20) и два Суперкубка Англии (2020, 2023). В 2023 году 42-летний специалист вернул Арсенал в Лигу чемпионов после семилетнего отсутствия.

В последних двух сезонах лондонцы занимали второе место в АПЛ, оба раза проиграв Манчестер Сити борьбу за чемпионство.

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