iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Артета и Арсенал согласовали продление контракта

Стороны решили проблему соглашения, которое завершалось в конце этого сезона.
Сегодня, 10:23
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Лондонский Арсенал договорился с главным тренером Микелем Артетой о продлении контракта, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.

По информации источника, испанский наставник подпишет соглашение, рассчитанное до лета 2027 года. Прежняя сделка между сторонами завершалась будущим летом.

 

Артета возглавил "канониров" в конце 2019 года, сменив Унаи Эмери. В 2020 году он сменил статус временного тренера на статус постоянного главного.

Читай также: Англия "мечтает", чтобы Гвардиола возглавил сборную

На его счету Кубок Англии (сезон-2019/20) и два Суперкубка Англии (2020, 2023). В 2023 году 42-летний специалист вернул Арсенал в Лигу чемпионов после семилетнего отсутствия.

В последних двух сезонах лондонцы занимали второе место в АПЛ, оба раза проиграв Манчестер Сити борьбу за чемпионство.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Арсенал Лондон

Статьи по теме

Капитан Арсенала пропустит несколько недель из-за травмы Капитан Арсенала пропустит несколько недель из-за травмы
Ювентус готов забрать полузащитника Арсенала, когда у того закончится контракт Ювентус готов забрать полузащитника Арсенала, когда у того закончится контракт
Экс-звезда Вест Хэма сделала щедрое пожертвование воспитаннику клуба, который борется с раком мозга Экс-звезда Вест Хэма сделала щедрое пожертвование воспитаннику клуба, который борется с раком мозга
От Забарного к Зинченко: Арсенал подписал нового голкипера От Забарного к Зинченко: Арсенал подписал нового голкипера
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Футбол сегодня: матч Первой лиги МФК Металлург - Металлист 1925
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей восьмого тура
просмотров

Последние новости

Европа13:36
Пичичи тащит: Довбик - один из наиболее спрогрессировавших игроков FC 25
Европа13:29
Защитник Челси прокомментировал возможный уход из клуба
Футбол13:00
Кроос, Коноплянка и еще шесть игроков, завершивших карьеру в 2024 году
НБА12:57
Бывшая сотрудница Финикс Санз готова судиться с клубом, требуя 60 миллионов
Европа12:40
Еще одна аренда Челси сорвалась в последний момент
Футбол12:15
Сорвался переезд Рамоса в Бразилию - игрок может отправиться в МЛС
Европа12:12
Арсенал может отдать Зинченко в Серию А
НБА12:00
Сильвер: НБА пока что не готова к расширению, но интерес существует
Лига наций11:25
Три игрока сборной Косово со скандалом были исключены из команды
НБА11:24
Лейкерс почтут память Джерри Уэста особенным знаком на джерси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK