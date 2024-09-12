Англия "мечтает", чтобы Гвардиола возглавил сборную

Футбольная ассоциация ведет переговоры с кандидатами на пост тренера "Трех львов".

Несмотря на успешный старт карьеры во главе сборной Англии, ее временный тренер Ли Карсли может не получить должность постоянного.

Как сообщает The Telegraph, Футбольная ассоциация (ФА) продолжает поиски нового главного тренера сборной.

По информации источника, она уже провела переговоры с некоторыми кандидатами. На радаре ФА остаются Грэм Поттер, Фрэнк Лэмпард и Эдди Хау.

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В то же самое время сообщается, что вариантом мечты для Англии остается Пеп Гвардиола, чей контракт с Манчестер Сити завершится следующим летом.

Экс-тренер Ливерпуля Юрген Клопп уже отказался от возможности возглавить "Трех львов", а бывший наставник Челси Маурисио Почеттино с недавних пор работает со сборной США.

Напомним, что многолетний тренер сборной Англии Гарет Саутгейт покинул свою должность после финала Евро-2024, в котором англичане уступили Испании (1:2).

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