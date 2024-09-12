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Роналду: Манчестер Юнайтед по-прежнему великий клуб и я рад, что там происходят изменения

Португалец высказался о том, что происходит с его бывшей командой.
Сегодня, 07:35
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Незадолго до своего ухода из Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду дал всем известное интервью, в котором он раскритиковал клуб.

Во время беседы с легендой "красных дьяолов" Рио Фердинандом 39-летний португалец заявил, что он рад тому, чем занялись новые владельцы МЮ.

"Манчестер Юнайтед нужно время на перестройку, потому что это по-прежнему один из лучших клубов в мире, но им нужно меняться. Они это понимают. Это единственный путь".

"Именно поэтому они показывают, что начинают снова менять структуру клуба, президента, инфраструктуру и все остальное. Владельцы клуба инвестируют в тренировочную базу. Я счастлив, потому что все меняется".

"Я недоволен тем, как все это происходит, но в то же время мы не можем контролировать некоторые моменты нашей жизни. Но что сделано, то сделано", - приводит слова игрока Фабрицио Романо.

Вскоре после того интервью Пирсу Моргану Криштиану Роналду покинул Манчестер Юнайтед и переехал в Саудовскую Аравию, где он выступает за Ан-Наср.

За неполные два года в клубе он записал на свой счет 62 гола и 17 ассистов в 68 матчах.

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