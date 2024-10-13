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Мудрик остроумно ответил хейтерам после удачного матча против Грузии

Михаил использовал эмодзи.
Сегодня, 10:45
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Национальная сборная Украины минимально выиграла команду Грузии в третьем туре группового этапа Лиги наций. Единственный гол во встрече забил Михаил Мудрик, который был признан лучшим игроком встречи.

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После матча Михаил опубликовал сообщение на своей странице в Instagram, лаконично подписав: Украина 1:0 Грузия.

"Где все хейтеры сейчас?", - написали в комментариях к сообщению. Мудрик остроумно ответил, прикрепив эмодзи, где изображен детектив с лупой, имея в виду ответ "ищу".

Реакція Мудрика
Реакція Мудрика / Источник: Instagram

Напомним, следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут против Чехии. Игра состоится в понедельник, 14 октября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Михаил Мудрик

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