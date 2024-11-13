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Именитый тренер возглавит Рому Довбика

Создатель величайшей футбольной сказки 21 века вернется к тренерской деятельности.
Сегодня, 00:11
Клаудио Раньери / Getty Images
Клаудио Раньери / Getty Images

Итальянская Рома определилась с заменой Ивану Юричу.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, «волков» возглавит 73-летний Клаудио Раньери. Вскоре итальянец встретится с владельцами клуба, чтобы обсудить условия контракта.

Братья Фридкины хотели, чтобы клуб возглавил опытный специалист, который знаком с реалиями Ромы. Раньери подходит под оба критерия, поскольку, с 2009 по 2011 год уже возглавлял столичный клуб.

За свою многолетнюю карьеру Клаудио выиграл несколько трофеев, но в историю футбола он вошел в 2015 году, когда выиграл АПЛ с Лестером, который за сезон до этого едва удержался в элитном дивизионе.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство Ромы рассматривало назначение тренера европейской сборной .

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