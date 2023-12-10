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Аталанта - Милан 3:2 видео голов и лучших моментов матча Серии А 09.12.2023

Команда Джан Пьеро Гасперини завоевала три очка, одолев на своем поле "дьяволов".
Сегодня, 08:58
Аталанта - Милан / Getty Images
Аталанта - Милан / Getty Images

В субботу, 9 декабря, в рамках 15-го тура итальянской Серии А сошлись Аталанта и Милан.

К перерыву команды отметились по разу: на гол Адемолы Лукмана "россонери" ответили взятием ворот в исполнении Оливье Жиру.

На старте второго тайма Лукман оформил дубль, но гости вновь отыгрались усилиями Луки Йовича за 10 минут до конца основного времени. Однако после удаления Давиде Калабрии "богиня" смогла вырвать победу благодаря голу Луиса Муриэля.

Вашему вниманию видео всех голов матча Аталанта - Милан в пятнадцатом туре Серии А:

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Аталанта - Милан 3:2
Голы: Лукман, 38, 55, Муриэль, 90+5 - Жиру, 45+3, Йович, 80

Ожидаемые голы (xG): 3,47 - 1,12
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 19 - 14
Удары в створ: 7 - 4
Фолы: 10 - 10

Аталанта: Муссо - Джимшити, Скальвини, де Рон - Дзаппакоста, Руджери (Холм, 90+8), Пашалич (Адопо, 87), Копмейнерс, Эдерсон - де Кетеларе (Муриэль, 82), Лукман (Миранчук, 82).

Милан: Меньян-  Калабрия, Томори, Эрнандес, Флоренци - Лофтус-Чик (Йович, 72), Рейндерс (адли, 88), Муса - Пулишич, Чуквуэзе (Беннасер, 59), Жиру.

Предупреждения: Эдерсон, 72 - Рейндерс, 71, Калабрия, 81, 90+3, Йович, 88, Беннасер, 88

УдалениеКалабрия, 90+3

ИсточникMEGOGO

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