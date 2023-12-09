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Интер - Удинезе: результат матча

Парни Индзаги снова вырываются на первое место.
Вчера, 23:42
Интер - Удинезе / Getty Images
Интер - Удинезе / Getty Images

В субботу, 9 декабря, миланский Интер принимал дома Удинезе.

В первые 10 минут "нерадзурри" могли забивать трижды, но каркас ворот и сам Сильвестри стали тому помехой. Удинезе довольно быстро пришел в себя и начал выискивать пробелы на поле, через которые получилась удачно контратаковать.

На 36-й минуте ВАР назначает пенальти в ворота гостей, который Чалханоглу уверенно реализовал. А затем Интер забил еще дважды, на 41-й и 44-й минутах, решив все еще до перерыва.

Во втором тайме "нерадзурри" некуда было торопиться, потому за весь тайм моментов почти не было. Гости лишь раз смогли провести дельную атаку, которая закончилась голом с офсайда. А в последней 10-минутке Лаутаро установил окончательный счет 4:0.

Статистика матча Интер - Удинезе 15-го тура Серии А

Интер - Удинезе 4:0
Голы: Чалханоглу (пенальти), 36, Димарко, 42, Тюрам, 44, Мартинес, 84

Ожидаемые голы (xG): 3,16 - 0,27
Владение мячом: 74% - 26%
Удары: 17 - 11
Удары в створ: 8 - 1
Фолы: 9 - 6

Интер: Зоммер - Ачерби, Бастони (Карлос Аугусто, 56), Биссек - Дармиан, Димарко (Куадрадо, 71), Мхитарян (Сенси, 80), Чалханоглу (Аслани, 71), Барелла - Тюрам (Арнаутович, 56), Мартинес.

Удинезе: Сильвестри - Кабаселе, Перес, Жоау Феррейра - Эбоселе (Кристенсен, 62), Земура (Эхизибуэ, 86), Перейра, Уолас, Пайеро (Саррага, 86), Самарджич (Ловрич, 62) - Лукка (Товен, 75).

Предупреждения: Индзаги, 36 - Феррейра, 13, Чоффи, 80

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